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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.

18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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