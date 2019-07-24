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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.07.2019 19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
(Musa Erdoğan/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel

Kaynak: İHA

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