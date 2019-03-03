Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paçasını Terör Örgütlerine Kaptırdığı İçin Davamıza Maalesef Aykırı Düşen...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(2)</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında, 'Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir.' ifadelerini kullandı.