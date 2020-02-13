Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı dolayısıyla bugün Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

13.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:50Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı dolayısıyla bugün Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Açıklamada, Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu, ayrıca toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun da icra edileceği belirtildi.
Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler
hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 01:16:58