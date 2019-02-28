28 Şubat 2019, 18:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtilen konuya ilişkin açıklana şöyle:   

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramıştır. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır." Han, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA