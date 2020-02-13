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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı - İSLAMABAD

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

13.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı İmran tarafından resmi törenle karşılandı.
Başbakanlık binasındaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını denetledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Han, Güncel

Kaynak: AA


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