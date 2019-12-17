Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

İsviçre
'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan
Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.
(İHA)