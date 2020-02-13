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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

13.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği İslamabad'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.
Resmi temaslarını gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılanmasının ardından Pakistan Başbakanı İmran Khan eşliğinde Cumhurbaşkanlığı konutuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı konutunda Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirirken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve konuları görüşüldü.
Emine Erdoğan da eş zamanlı olarak Pakistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Samina Alvi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Parlamento müşterek oturumunda konuşma yapması ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmasının ardından, iki ülke arasında savunma, tren yolları ve ekonomi alanlarında anlaşma imzalanması bekleniyor.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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