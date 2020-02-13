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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

13.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:57Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Han Hava Üssü'nden, Pakistan Başbakanı Han'ın kullandığı araçla, Pakistan Başbakanlık binasına geldi.

Başbakanlıktaki resmi törende, Türkiye ve Pakistan milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Han, daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.



Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Han, Dünya

Kaynak: DHA

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