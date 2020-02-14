Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı Pakistan'dan ayrıldı.

14.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:32Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı
Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı 'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 13 Şubat'ta geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan, temaslarını tamamlaması üzerine bu akşam ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanırken, Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüşme gerçekleştirmesinin yanı sıra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Suriye sınırında yaşanan sorunlarda Türkiye'yi desteklediğini belirtirken, Türkiye'nin Kaşmir sorununa ve ekonomik sorunlara verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 21:30:52