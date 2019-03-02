Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan-Hindistan Arasında Tansiyonun Daha da Düşürülmesi Konusunda...

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan-Hindistan geriliminde tansiyonu düşürmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. İnşallah Türkiye'nin diplomatik çabaları ile bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağını düşünüyorum" dedi.Rize Mitingi sonrasında helikopterle Trabzon'a geçen Erdoğan, Atatürk Alanı'nda Trabzonlular'a seslendi. "Sana sevdalıyız Trabzon. Seni uzaktan sevmek olur mu Trabzon" diye konuşmasına başlayan Erdoğan, "Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız biz de sizin emanetine sahip çıktık. Siz dağ gibi bizim arkamızda durdunuz. Milletimizin birliğine kast edenleri tek tek hezimete uğrattık. Cudi'de, Gabar'da inlerine bastık, Kandil'de Tendürek'te inlerine girdik kovalıyoruz, kovalayacağız. Kar kış demeden, kar tipi demeden bütün askerlerimizle, komandolarımızla birlikte, bakanımızla, onlarla hep birlikte, savunma bakanımız, kuvvet komutanlarımızla onlarla birlikte hep birlikte yürüdük yürüyeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Durmak yok yola devam o kadar. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri evelallah yok edeceğiz" şeklinde konuştu.Her mitinginde olduğu gibi alandakilere dev ekrandan HDP milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntülerini izlettiren Erdoğan, "Şimdi ben CHP ve İyi Parti'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, diyorum ki; kardeşlerim, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz? CHP'ye gönül veren bütün kardeşlerime sesleniyorum ve diyorum ki; bu yanlışa gelecek misiniz? Hatta daha ileri gidiyorum, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum; bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda, bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım" diye konuştu."Asla bunlara kalkıp da 'İyi yaptınız' diyemeyiz"Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili Trabzon'da da konuşan Erdoğan şunları söyledi:"Çok çalışacağız. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar ne yaptı? Çukur kazdı. Öyle mi? Bunlar, binaları kendi içinden birbirine tünellerle bağladı. ya bu paralar size çukur eşin diye mi verildi? Yoksa millete hizmet için mi verildi. Başka ne yaptılar Kandil'e gönderdiler. ya bu milletin paralarını, bu Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. Onun için ne yaptık; kayyumlar ve bak yargılandılar ve bir tanesi bunlardan yanılmıyorsam 13 sene 15 sene yargı bunlara ceza verdi. Niye verdi? İşte devletin bu imkanlarını, bu paralarını buralarda harcadıkları için verdi. Şimdi bundan sonraki süreçte de, bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da 'İyi yaptınız' diyemeyiz. 31 Mart, hepimiz için önemli bir imtihan. Adeta bir beka meselesi. 31 Mart'ta bunlara vereceğimiz bir dersle, inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak" dedi.Erdoğan, konuşmasında millet ittifakını da eleştirerek "Zillet ittifakı, hala kendi içinde uğraşıyor, hala isim kavgasıydı, bunlarla uğraşıyor. Yahu bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir, bunu dahi bilmiyorlar" ifadelerini kullandı."Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir""Bizim kızıl elmamız var. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir" diyen Erdoğan, "Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına 'hayır' diyoruz. Bunun için milletimin arasına nifak sokmak isteyenlere 'hayır' diyoruz. Bunun için insanımızı birbirine kırdırmaya çalışanlara 'hayır' diyoruz. Bunun için önce millet, önce memleket diyoruz. Biz barışın ve demokrasinin yanındayız. İstikrar ve huzurun tarafındayız. Kardeşlerim, Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil miydi ' Güneydoğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı ' Bunlar değil miydi ' Şuan cezaevinde bulunan zatın 'Diyarbakır'da hep beraber sokağa' dediği zaman 53 tane vatandaşın ölümüne sebep olanlar ' utanmadan konuşuyorlar. Milletimi birbirine kırdırdılar. Irkçılık, bölücülük yaptılar ve biz ne dedik Rabia. Rabia'da ne var ? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.""Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır"Konuşmasında Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime de değinen Erdoğan, şunları söyledi:"Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş ülke Pakistan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştüm. Hindistan ile Pakistan arasındaki geriliminin nasıl düşürebileceğimizi istişare ettim. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim milletimizin kalbinde çok ayrı yeri var. İstiklal Harbi'nde vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen yardımları, özgürlük şiirlerini asla unutamayız. Türkiye'de ne zaman dara düşse, ne zaman başı sıkışsa deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan hep yanımda oldu. Ülkemizin hep Pakistan ile hem Hindistan ile samimi, yapıcı, yoğun ve çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Sağ olsun Pakistanlı kardeşlerimizde Türkiye'nin bu müstesna konumunu takdir ediyor, sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Biz de kendilerine tansiyonu daha da düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistanlı dostlarımız da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Bize düşen katkıları müdahaleleri yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.""İç politika ile dış politikayı birbirinden ayırmak mümkün değil"Günümüzde artık iç politika ile dış politikayı ayırmanın, ayrı görmenin mümkün olmadığını belirten Erdoğan "Dünyanın her yerinde iç politika dış politikayı belirler, dış politika da iç politikayı etkiler. Türkiye'nin uluslararası siyasette artık problem çözen sorunlara çözüm üreten bir seviyeye ulaşması iç politikadaki başarılarımızın eseridir. Ülkemizin artık görüşü, duruşu, katkısı aranan bir konuma gelmesi sizinle beraber attığımız ortak adımların sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum ülkemiz son 17 yılda içerde güçlendikçe dışarıda da güçlenmiş, itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi büyüdükçe Türk diplomatlarının etkisi büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin her başarımızın altını çözerek söylüyorum her seçim zaferimizin dışarıda da çok müspet yansımaları olmuştur. Biz son 17 yılda bunu çok kez yaşadık, şahit olduk. Türkiye bölgenin sorun çözen ülkesi haline geldi. Hamdolsun. Kötü tablolara son verdik. Türkiye güçlenince daha önce ülkemize ayar vermeye yarışına girenlerin nasıl çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı gibi güçlü yeni Türkiye'ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı."Trabzon'u istismar etmek istiyor"Konuşmasında Trabzonlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulunan Erdoğan "CHP İstanbul'un göbeğindeki çöpleri bile doğru düzgün toplayamazken bizim ülkemize gelecek hazırlıyoruz. Ben İstanbul'a belediye başkanı oldum CHP'li belediyeden aldım. Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş. Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşerilerim sana prim vermez. Çünkü CHP çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'un Haliç'i maalesef kokudan geçilmiyordu. Ümraniye'de oturan Trabzonlu hemşerilerim bilir. Oradaki vahşi çöp depolama yapılıyordu. Yine CHP'li belediye vardı. Patladı 39 vatandaşım orada öldü. Büyükşehir'de Sivaslı vardı. Orada da Trabzonlu vardı. Böyle bir durum yaşandı. Biz geldik bir sene de çöp dağları yok ettik. İstanbul susuzdu suya kavuşturduk. Çöp dağları ortadan kalktı. Hava kirliliği vardı. Ben görevi aldığımda 50 bin aileye doğalgaz gidiyordu cezaevine girerken biz 1 milyon 250 bin eve doğalgazı getirdik. İşte farkımız bu. Onlar Şişli gibi bir ilçeyi bile şuanda yönetemiyorlar. 2019 Türkiyesi'nden çöp dağlarına mahkum ederken Şişli ilçesine biz istikbalimizin köşe taşlarını döşüyoruz" vurgusunu yaptı."Trabzon'u önümüzdeki dönemde raylı sistemle tanıştırıyoruz"Zigana Tüneli'nin kazı çalışmalarının yüzde 55'nin bittiğini, Kanuni Bulvarı'nın tamamının önümüzdeki bir yıl içinde tamamının bitirileceğini ifade eden Erdoğan, "Trabzon'a yeni yatırımların müjdeleri ile geldik. Ulaşımda Trabzon'u çağ atlatıyoruz. Trabzon'u önümüzdeki dönemde raylı sistemle tanıştırıyoruz. Akçaabat-Akyazı-Havalimanı-Arsin Organize Sanayi güzergahında rayı sistem hatları yapacağız. Trabzon-Erzincan arasını hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Hızlı tren hattını etüt çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON