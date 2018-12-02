Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, temaslara bulunmak için Paraguay
'a geldi.
Brzilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Paraguay Devlet Başkanı Mario Benitez tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Öte yandan, Erdoğan'a başkent Asuncion'da Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından devlet nişanı verildi. - Asuncion
Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Paraguay
02 Aralık 2018 Pazar 21:09