Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da - Resmi Karşılama Töreni - Asuncıon

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/paraguay/' title='Paraguay'>Paraguay</a> Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskanligi-sarayi/' title='Cumhurbaşkanlığı Sarayı'>Cumhurbaşkanlığı Sarayı</a>'nda resmi törenle karşılandı.