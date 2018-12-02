02 Aralık 2018, 20:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da - Resmi Karşılama Töreni - Asuncıon

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Ak Saray,Türkiye,Paraguay,Recep Tayyip Erdoğan
02 Aralık 2018 Pazar 20:00