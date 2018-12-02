Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay'dan Ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Paraguay
'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 23.15'te başkent Asuncion'dan Venezuela
'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Silvio Pettirossi Havalimanı'ndan, Paraguay Dışişleri Bakanı
Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Devlet Törenleri ve Protokol Genel Müdürü Federico A. Gonzales, Mihmandar Tuğgeneral Juan Ramon Meza Gomez, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Asuncion Fahri Konsolosu Ana Manuela ve Ciudad del Este Fahri Konsolosu Alejandro Mohammed Mana tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
da Venezuela'ya gitmek üzere Paraguay'dan ayrıldı.
Venezuela,Paraguay
02 Aralık 2018 Pazar 23:47