Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paraguay'ın Bizler İçin Önemli Bir Dost Olduğunu Gördüm. Ziyaretimizden...

04 Aralık 2018 Salı 15:44



04 Aralık 2018 Salı 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paraguay'ın bizler için önemli bir dost olduğunu gördüm. Ziyaretimizden kısa bir süre önce büyükelçiliğimizi faaliyete geçirdik. Onlar da Türkiye'de açacaklar"-"Cumhurbaşkanı seviyesinde Paraguay ve Venezuela'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirdik"-"Venezuela'da tören kıtasında yer alan askerlerin ve çocukların 'İstiklal Marşı'mızı okumaları, ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde 'Sarı Kız'ı bizzat çocukların söylemesi ve 2 günde ezberlemeleri manidardır"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.