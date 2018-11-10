Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e geldi.<br><br>Ziyaretin ilk temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peninsula Otel'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.<br><br>Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.