Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
tarafından verilen akşam yemeğinde devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris
'te bulunuyor.
Erdoğan, Orsay Müzesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Macron, Merkel
ve Katar
Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron
ile sohbet etti. Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile samimi bir şekilde sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD
) Genel Sekreteri Jose Angel
Gurria ve eşi Lulu Quintana de Gurria ile de bir süre görüştü.
Erdoğan, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Libya
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Başbakanı Fayez al-Sarraj, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Lübnan
Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir süre sohbet etti.
Paris,Fransa,Cumhurbaşkanı
11 Kasım 2018 Pazar 01:05