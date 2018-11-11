Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'teki Törenlere Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Fransa
'nın başkenti Paris
'te, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ateşkes anlaşmasının 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.
Liderler yağmur altında programın yapılacağı Zafer Takına yürürken, Erdoğan ve eşi ön sıradaydı. Meçhul Asker Anıtındaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Paris'ten ayrıldı. Öte yandan, liderler onuruna dün akşam verilen yemekte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD
Başkanı Trump
'la da görüştü. İki liderin Cemal Kaşıkçı
cinayetini ele aldıkları öğrenildi. Erdoğan ve Trump yemekte de yan yana oturdu.
(İHA)
Cumhurbaşkanı,Fransa,Paris
11 Kasım 2018 Pazar 16:26