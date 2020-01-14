Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Konuşmasının başında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a teşekkür eden Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Ülkemizin bu dönemde attığı adımlar giriştiği mücadele önümüzdeki yarım asrı hatta bir asrı etkileyecek. Bu dönemin en önemli özellilerinden biri de iç ve dış politika ayrımlarının ortadan kalkmasıdır. Her şeyin birbiri etkilediği zaman yaşıyoruz. Türkiye'ye diz çöktürmek için her şeyi denediler ama başaramadılar.

"EMPERYAL HEVESLERİMİZ YOK"

Tarihin hiçbir döneminde sömürge, katliam lekesi bulunmayan bir millet olarak bize yakışan tavır neyse onu sergiliyoruz. Biz Suriye'de Libya'da Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir.

BAHÇELİ VE BAYKAL'A TEŞEKKÜR

Hem Suriye hem de Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. Devlet Bahçeli'ye izlediğimiz politikaya verdiği desteği için teşekkür ediyorum. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.Tarih kimin bu ülke için fedakarlık yaptığını da kimlerin hainlerin yanında durduğunu da yazıyor.Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras bu destansı mücadelemizdir. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık.

"SURİYE SAHASINDA BÜYÜK MÜCADELELER VERMEK GEREKİYOR"

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü küçük çaplı da olsa saldırılarını halen sürdürüyor. Herkesin içinde olduğu Suriye sahasında en küçük bir kazanım için büyük mücadeleler vermek gerekiyor. Şimdi terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ"

Bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer farklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz. Suriye'deki gelişmeler bizim için beka vasfını sürdürdüğü müddetçe geri adım atmamız mümkün değildir. Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli ülkemize doğru harekete geçti.

'Güvenli bölge yapalım' diyoruz ama adım atılmıyor. Trump'a Putin'e ve Merkel'e de teklif ettik. Dünya hala Suriye'de, İdlib'de seyirci. Bir çözüm arayışında değil. Rejimin tek çözümü ne biliyor musunuz? Bunların tek çözümü varil bombalarını savunmasız insanlara atmak.

Siyasi süreci engellemeye çalışan rejimi şiddete dayalı eylemlerden vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse bunu bizzat engellemekte kararlıyız. Herkesi siyasi saiklerle değil vicdanıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Milyonlarca insanı yüzüstü bırakmadık, bırakmayacağız.

LİBYA İÇİN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Libya bizim için asla yabancı bir yer değildir. Libya ile tarihi, insani, sosyal bağlarımız var. Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Libya'yı kana bulayanlar ülkemize karşı kinlerini de sergiliyor. Libya harita üzerinde biraz uzak gözükebilir ama bizim için asla uzak bir yer değildir.

Libya'da Hafter'in etnik temizliğe tabi tuttuğu Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var. Hafter onları da yok etmenin peşinde. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Libya'daki mücadelesi de size bir şey anlatmıyor.Zor zamanlarımızda Libya yanımızda oldu. Bizim de zor günlerinde yanlarında olmamız lazım. Şu anda Libya'da ne işimiz var? diyenler unutmayın bunlar siyaset, tarih cahilidir. Libya'nın yerini gösteremezler.

"HAFTER, MASADA YALAN DARBESİ YAPTI"

Moskova'da Trablus hükümeti uzlaşıcı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi sonra ne yazık ki masayı terk etti ve Moskova'dan kaçtı, imzalamadı. Görevimizi yaptık. Libya'da bundan sonrası Putin ve ekibine ait. Darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız. Oradaki sorunlar bitene kadar o coğrafyada olacağız. Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'nda mutlaka Tunus ve Katar da olmalı. Meseleye sadece petrol kaynaklarına sahip olmak gözüyle bakılırsa daha çok kan akacaktır.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu proje hakkında emin olun en ufak bir bilgileri dahi yok. 2011 yılında milletimize bu sözümüzü verdik. 9-10 yıllık bir emeğimiz var bu çalışmayı sürdürüyoruz. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Bu tür projelerde uzun süren ön hazırlıklar gerekiyor.

Kanal çevresinde 500 bin kişilik bir yerleşime izin verilecek bunlar şehir dışından gelmeyecek. Kanal İstanbul iyi çalışılmış bir proje. Bunu engelleyemezsiniz. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş konuşmak. Kanal İstanbul projesinin finansmanında herhangi bir sorun yaşayacağımıza inanıyoruz. Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 500 bini buldu. Açtığımızdan bu yana 440 milyonu buldu. İstanbul Havalimanı konusunda da hazımsızlıkları vardı.

İBB TARAFINDAN DURDURULAN METRO PROJESİ

İstanbul'da İkitelli'de dev bir hastane yapıyoruz. Oranın raylı sistemini de AK Parti belediye yapma sözü vermişti. İstediğin kadar yapmam de biz onu yapacağız. Bu bizim milletimize verilmiş sözümüzdür. İnşallah bu hastanemizde bu yıl sonuna kadar devreye giriyor."

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