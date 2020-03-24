Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
24.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:38
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.
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Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel