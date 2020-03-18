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Haberler››Politika››Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro,... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.

18.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Demir Çelik, Politika

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