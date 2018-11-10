Cumhurbaşkanı Erdoğan, Picasso Bleu Et Rose Müzesi'ndeki Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü programı için geldiği Fransa
'da Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
eşi Emine Erdoğan
ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris
'e geldi. Erdoğan, programının ilk gününde Paris'teki Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. - PARİS
Cumhurbaşkanı,Fransa
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00