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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız" -"Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik" -"Akkuyu nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor.

06.08.2019 13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
-"Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik"
-"Akkuyu nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor. Soçi mutabakatıyla İbdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz"
-"Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız"
-"Erbil konsolosluğumuzdaki Osman Köse'yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
-"İsrail'in hukuk tanımayan işgal, yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış ortamını baltalıyor. Filistin meselesinde sonuna kadar adaleti savunmaya devam edeceğiz"
-"Keşmir'de yaşanan kaygı verici hadiseleri yakından takip ediyoruz"
-"Mursi'nin mahkeme salonunda 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Kaşıkçı cinayetinin sorumluları adalete hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Irak, PKK, Politika

Kaynak: İHA

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