Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe üyeliğinde 25 yılını doldurduğu için sarı lacivertli ekipten plaket aldı.

Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Konya spor maçına gidip gitmeyeceği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı stattan takip etmeyeceğini söyledi. Erdoğan bu konuyla ilgili olarak, "Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi isterdim ama prensip gereği Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına katılmıyorum. Seneye uluslararası maçlara gelmeyi isterim. Dolayısıyla bir hedef belirlemiş oluyorum değil mi? Mesaj alındı mı?"ifadelerini kullandı.

VEFA KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMALARI

Vefa Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilki yaşadığını söyledi ve açıkladı. Küçük, "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. 12 Cumhurbaşkanımız içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şimdi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır. Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim." dedi.