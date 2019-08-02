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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin Işık'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı.

02.08.2019 14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin Işık'ın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Işık'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ardından cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre dua etti. İlahiyat dünyasının önemli ismi, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Emin Işık, Güncel

Kaynak: İHA

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