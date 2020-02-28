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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Esed rejimini askerlerimize yapılan saldırılardan doğrudan sorumlu. Tüm rejim unsurları meşru hedef konumundadır" dediğini aktardı.

28.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:51

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, Putin ile Erdoğan'ın Suriye konusunda anlaşmaların uygulanması konusunu tartıştıklarını söyledi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın 5 ya da 6 Mart'ta bir araya geleceğini duyurdu.

"REJİM UNSURLARI MEŞRU HEDEFTİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bugün Putin'le görüştüğünü ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmeyi planladıklarını hatırlatan Altun, "Erdoğan Putin'e Türkiye'nin Esed rejimini askerlerimize yapılan saldırılardan doğrudan sorumlu tuttuğunu ve tüm rejim unsurlarının meşru hedefler olduğunu söyledi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Güncel


29.02.2020 00:22:26