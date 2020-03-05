Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zirvede varılan mutabakata göre, İdlib 'de bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecek.

"GÖRÜŞME OLUMLU BİR ORTAMDA GEÇTİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Moskova'da bugün ortaya çıkan mutabakatın, lider diplomasisinin sonuç vermeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi olumlu bir ortamda geçti.

Putin'in taziye açıklamasının olumlu karşılandığını aktaran kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anlaşma olmaması halinde Türkiye 'nin rejim unsurlarını İdlib'den kendi imkanlarıyla temizleme hususunda kararlı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA YENİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ"

Görüşmeler neticesinde, Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda izlediği bağımsız dış politikanın yeni bir başarı elde ettiği, aynı gün hem Rusya'yla liderler düzeyinde müzakereler yürütüldüğü hem de ABD Başkanının özel temsilcisinin İstanbul'da ağırlandığı belirtildi.

Suriye'den gelebilecek yeni bir düzensiz göç dalgasını engelleyerek Türkiye'nin uluslararası çıkarlarının korunduğu, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın Türkiye'ye destek vermek durumunda bırakıldığı aktarıldı.

Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla Esed rejimine ağır bedel ödeterek, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olduğu kararlılığı ortaya koyduğunu ifade eden kaynaklar, artık Türk askerine yönelik herhangi bir saldırının yanıtsız kalmayacağının açıkça anlaşıldığını kaydetti.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İDLİB KRİZİNDE RÜŞTÜNÜ İSPATLADI"

Türkiye'nin, aynı zamanda Batılı devletlerin İdlib sahasındaki koşulları dikte etmesine izin vermeyeceğini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye'nin, kendi göbeğini kendi keserek, bölgede kimsenin maşası olmayacağını gösterdiğini, Türk savunma sanayiinin, İdlib krizinde rüştünü ispat ettiğini belirtti.

"MUTABAKAT, LİDERLER DİPLOMASİSİNİN SONUÇ VERMEYE DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan değerlendirmelerde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Rusya mutabakatı, ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olmasına engel değildir. Hava savunma sisteminin konuşlandırılması ve istihbarat paylaşımı gibi güven artırıcı adımlar atılmalıdır.

İdlib'de hâlâ üç milyondan fazla sivilin küçük bir alanda sıkıştığını unutmamalıyız. Bölgeden kaynaklanan düzensiz göç tehlikesi devam etmektedir. Avrupa ülkeleri, Rusya'ya göçmenleri Avrupa demokrasilerine karşı silah olarak kullanma şansı tanımamalıdır. Son günlerde yaşananlar, bölgede yaşanan insani krize kapsamlı ve köklü bir çözüm bulunması ihtiyacını ortaya koymuştur.

Türkiye-Rusya mutabakatı, Türkiye'nin mülteci politikasına yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmez. Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini değiştirmez. Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yle iş birliği içerisinde Suriye'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımları atmalıdır.

Bugün ortaya çıkan mutabakat, lider diplomasisinin sonuç vermeye devam ettiğini göstermiştir. Rusya, çok boyutlu ilişkilerimizi rejimin hırs ve kaprislerine kurban etmemek için anlaşma yoluna gitmiştir"