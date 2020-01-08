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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı.

08.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:55CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Görüşmeden fotoğraflar

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Güvenlik önlemlerinden görüntüler

Detaylar



Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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