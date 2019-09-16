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Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

16.09.2019 15:24Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Suriye konulu Türkiye- Rusya- İran Üçlü Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Köşke gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu kapıda karşıladı. Kapıda fotoğraf çektiren Erdoğan ile Putin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere içeri geçti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA,



Vladimir Putin, Çankaya Köşkü, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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