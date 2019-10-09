Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

09.10.2019 14:46Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in telefonda görüştüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etmiştir. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirmiştir" ifadelerine yer verildi.



Vladimir Putin, Rusya, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
17:48 Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü
17:50 Bahçeli: mhp, barış pınarı harekâtı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır
17:48 TBMM Genel Kurulu
17:48 Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
17:44 "Zamanı geçmiş 63 bin aşıyı çocuklarımıza yaptık"
17:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü...
17:40 Bahçeli'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
9.10.2019 17:56:50