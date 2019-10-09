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Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

09.10.2019 14:47Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in telefonda görüştüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etmiştir. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,



Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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