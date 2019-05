Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya ile ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Sayın Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir" denildi.

