Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

15.10.2019 23:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkiler, Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözümün sağlanması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir."



Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
00:06 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
23:55 CHP Grup Toplantısı
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü
23:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü
23:40 ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geliyor
23:29 TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da tarihi yerleri ziyaret etti
16.10.2019 01:12:54