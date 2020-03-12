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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

12.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel

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