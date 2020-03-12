Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
12.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel
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