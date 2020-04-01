CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
01.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:29
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel