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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

21.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:38Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayıp İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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