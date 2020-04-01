Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
01.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel