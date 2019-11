Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir 'de yaptığı balkon konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Esed'e adamlarını niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP'nin PKK'nın desteği ile orada değil mi, onlarla beraber Ankara ve İstanbul'da niye yürüyorsun. Bir gün de çık de ki 'bu PKK terör örgütüdür. Duydunuz mu, demedi, diyemez. Çünkü bu ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış ve bir dizi ziyaret için geldiği İzmir'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası parti binası önünde gerçekleştirilen mitingde İzmirlilere seslendi. Geniş güvenlik önlemleri altında, yoğun katılım gösteren kalabalığa parti binasının balkonundan hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm İzmirli kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. İzmir'in ilçelerindeki, mahallelerindeki her bir vatandaşıma selamlarımı gönderiyorum. Yaklaşık 8 ay sonra efelerin efesi, İstiklalimizin mimarı İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde partimize ve Cumhur İttifakımıza oy veren tüm gönül kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Siz teşkilatımızın fedakarlıkları gayretleri için şahsım ve partim adına tebrik ediyorum. Verdikleri destekle İzmir'de yüzde 39 bir oy oranı elden etmemizi sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda küsme, darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette de daima nefsimizi hesaba çekiyoruz. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Sürekli kendimizi yenileyerek geliştirerek geldik. Rehavete kapılamayız. Herkes kızsa darılsa üzülse bile biz bu şekilde asla davranamayız. Siyaseti ikbal kapısı olarak değil, milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Ülkemize ve milletimize ve tüm dünyadaki kardeşlerimize hizmet etme sorumluluğumuz var. Milyonlar Türkiye'den, sizlerden bizlerden bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar sizden bizden bunu bekliyor. Türkiye'ye 2023 hedefleri 2053, 2071 vizyonuyla buluşturmak için milletimize söz verdik. Bu hareketi günlük siyasetin kavgalarına hapsetmeye çalışanlar her defasında hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti'yi geçmişin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanlar hüsrana uğradılar kavgayı siyaset merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti anlayamadılar. Bizim özümüzde tüm makamlar geçicidir. Bunlar hepsi milletimizin bize verdiği emanettir. Bu CHP bunların farkında değil" dedi."BUNLAR EDEPSİZ, BUNLAR AHLAKSIZ"CHP'li Engin Özkoç'a da tepki gösteren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. İşte parlamentoda grup başkan vekilimiz Özlem kardeşimize yaptıklarını izlediniz değil mi? İfadeye bak 'Ulan şu kadını susturun' şimdi ben buradan sesleniyorum, CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime sesleniyorum. Acaba bir bayana 'ulan şu kadını susturun' gibi bir ifade kullanılabilir mi? İşte bunu kullanan kişiye ben ne dedim; 'bunlar edepsiz, bunlar ahlaksız' bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz ve ahlaksız. Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım vekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar bunlara göre kadın ne olmalı, bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre bahçıvan, tarlada, bahçede, bağlarda domates toplasın biber toplasın istiyorlar. Karşılarında bir hukukçu gördüklerinde kuduruyorlar. Özlem hanım bir hukukçu. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Bunların içinde mühendis, doktor arkadaşlarımız var hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.""GÜÇLÜ KADROLARLA GELİYORUZ"31 Mart seçimlerinin değerlendirmelerini yapmaya devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, partideki yeni dönem konusunda da açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Tüm ülke genelinde 31 Mart seçim sonuçlarını samimiyetle yaptık yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı tartarak tüm eksiklerimizi değerlendirerek partimizi geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah 7. olağan kongre sürecimiz kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz taze bir ruhla yepyeni bir heyecanla tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönem olacaktır. Kongrede ortaya çıkacak yeni teşkilat yapımız 2023-2024 seçimlerinde kilit rol alacaktır. Ne dedik, bulunduğunuz yerin Ömer'lerini Hatice'lerini bulun çıkarın. Güçlü kadrolarla geliyoruz. En küçük rehavete, hataya izin veremeyiz. Kılı kırk yararak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun, ne kadar farklı görüşten olursa olsun her türlü fikre başımızın üstünde yeri var" diye konuştu."PYD, YPG BU ÖRGÜTLERLE BAY KEMAL İŞ TUTUYOR"Barış Pınarı Harekatı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Teröristleri adım adım takip ediyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Suriye'de ne oldu. Barış Pınarı Harekatı'yla bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere haddini bildirdik mi ' Şimdi o terör koridorlarını yapamadılar. Bay Kemal ne dedi' 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' Bay Kemal bizim Suriye'de işimiz var da senin orada ne işin var. Esed'e adamlarını niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken PYD, YPG bu örgütlerle bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP'nin PKK'nın desteği ile orada değil mi, onlarla beraber Ankara ve İstanbul'da niye yürüyorsun. Bir gün de çık de ki 'bu PKK terör örgütüdür. Duydunuz mu, demedi, diyemez. Çünkü bu ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır" dedi.'KÜLLİYE'DE CHP'Lİ SİYASETÇİ İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİALARINA YANITBir köşe yazısında yer alan ve daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da dile getirilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştü' iddialarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık, falan' Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana; eğer yiğitsen, ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum; acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığından, bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da buda. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" ifadelerini kullandı."28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ HORTLATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"Türkiye'de hak ve özgürlükler konusunda çok yol aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Sadece sağlık, eğitim ve ulaştırmada da değil, ülkemizde hak ve özgürlükler noktasında çok yol kat ettik. Ülkemiz demokrasisinden vesayeti kaldırdık. Çok uzun yıllar haksızlığa hukuksuzluğa maruz kalmış biri olarak ayrımcılığa izin vermedik. Irka dayalı milliyetçilik yok. Türk, Kürt, Laz, Boşnak ayrımı yok. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca vatandaşımızın kılık kıyafetine, inancına karışmadık ötekileştirmedik. Üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı uygulanan zulümlere biz son verdik. Meslek liselerindeki kat sayı adaletini biz kaldırdık. CHP'nin engelleme girişimlerine rağmen kadınlarımızın devlet kurumlarında başörtüsü ile çalışmasının yolunu biz açtık. Son günlerde eski Türkiye özlemiyle tutuşan bazı çevreler oldu. Bakıyorsunuz başörtülü 2 kız yolda yürürken birileri onlara saldırıyor. Bir araştırıyoruz maalesef aynı zihniyet altından çıkıyor. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili provokasyonlara, şiddete asla göz yummadık, yummayacağız. Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yok. Bu tarz suçlarla ilgili emniyetimiz ve gerekli kurumlarımız gereken adımları atmaya devam edecek. Ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar Türkiye'yi kendi iç kavgalarıyla uğraşan bir ülke haline getiremeyecekler. 82 milyonun her birini bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden ahdimizi ve kardeşliğimiz için adımları atacağız. Başı açıkmış, kapalıymış, bu bizim memlekettenmiş böyle bir ayrım yok. Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Görev alsın almasın davamıza gönül vermiş herkese aşkla, heyecanla dik durarak inşallah çalışmasını bekliyoruz. Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Şahsi menfaatlerimiz için değil, halka hizmet Hakka hizmet diyerek yola çıktık. Son 10 senede İzmir'e yaptığımız yatırımlar AK Parti'nin memleketimize bakış açısının somut örneğidir. İzmir'e 70 katrilyon yatırım yaptık. CHP'nin burada böyle bir yatırım diye bir izi var mı yok. Yapmaz yapamaz. Çünkü onlar da çalışalım, eser üretelim böyle bir dert yok" dedi.Erdoğan konuşmasının devamında İzmir'de yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı. Mitingin sonunda balkonda bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaşarak kısa bir destek konuşması yaptı.Mitingde konuşan TBMM eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım da gençlere seslenerek, "Gençler, yolların kralı yok, yolların kuralı var. Bugün İzmir bir başka heyecan yaşıyor. Sizinle yol yürümekten onur duyan bir kardeşiniz olarak, 17 yılık iktidarımız boyunca, her zaman millet dertlerini dert edinerek, insanı yaşat ki dünya yaşasın diyerek, yolları bölerek, hayatları birleştirerek, milleti birleştirerek engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bütün hedefimiz, milletimizin yüzündeki tebessümün devam etmesi ve ülkemizi bölgemizde en yüksek mertebeye ulaştırma hedefidir. Bunun için çok yol kat ettik ve birçok engellerle karşılaştık. Sizinle yol yürümekten büyük bir onur duyduk. İzmir, inşallah gösterdiğiniz hedef doğrultusunda bu kutlu yürüyüşten de sonunda zafere erecektir" dedi.(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)