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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin...

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Millet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi...

20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:42
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Millet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA


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