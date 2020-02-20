Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin...

Millet Kütüphanesi Açılış TöreniSalondan ve katılımcılardan görüntülerMillet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümüTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (7) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."
, Recep Tayyip Erdoğan
, Güncel Kaynak: AA