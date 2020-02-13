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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.

13.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:05Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı
'ın başkenti İslamabad'a gelen Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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