Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum"

- AK Parti Manisa
mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın miting alanında halka hitap etmesiMANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu. (3)
Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım."
Erdoğan: "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım."
Manisa, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA