21 Şubat 2019, 19:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum"

- AK Parti Manisa mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

- AK Parti Manisa mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
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Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım."

Erdoğan: "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." Manisa, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA