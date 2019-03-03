Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı.<br><br>Rize programının ardından memleketi Güneysu'dan ayrılan Erdoğan'ı, Güneysu Merkez Camisi önünde hemşehrileri uğurladı. Erdoğan, aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.<br><br>Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İlçe Stadına geçerek helikopterle Rize'den ayrıldı.<br><br>Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.