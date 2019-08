Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun." dedi.Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği yemekteki konuşmasında, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, dış ticarette, turizmde, savunma sanayisinde, demokraside, hukukta, üretimde, her alanda 18 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye bulunduğunu söyledi.Göreve geldiklerinde savunma sanayisinin yüzde 20'sinin yerli üretildiğini, şu anda ise bu oranın yüzde 70'e çıktığını belirten Erdoğan, yıllık gelirin, savunma sanayisi ürünlerinde, 2,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.Dost bilinen, müttefik ülkelerin insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı vermediğine işaret eden Erdoğan, kötü komşunun ev sahibi yaptığını, artık bunları Türkiye'nin ürettiğini aktardı.Terörle mücadelede insansız hava araçlarının teröristlere kan kusturduğunu ifade eden Erdoğan, teröristlerin inlerine girildiğini dile getirdi."Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 harekatında biz kovalıyoruz, onlar kaçıyor, Irak'ın kuzeylerine kadar." diyen Erdoğan, Türkiye'nin artık kendi ayakları üzerinde durduğunu kaydetti.Yusufeli Barajı inşaatında yaptığı incelemeyi anımsatan Erdoğan, enerji noktasında birilerinin kapısında dilenci olunmayacağını vurguladı.Gelecek yıl barajın gövde bölümünün biteceğini, su tutulacağını anlatan Erdoğan, bütün bunların Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti."Millete olan aşk, yollara düşürdü"Doğal gaz alımında da seviyeyi düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, "Bugünkü doğal gaz alımına ihtiyacımız olmayacak, belki de doğal gazı sadece evlerde ısınmada kullanacağız." ifadesini kullandı.Erdoğan, yapılan yatırımların AK Parti ile gerçekleştiğini anlattı.Yapılan tünelleri anlatan Erdoğan, millete, ülkeye olan aşkın kendilerini yollara düşürdüğünü vurguladı.Erdoğan, bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, menfaatlerini koruyan, donanması güçlü bir Türkiye bulunduğuna dikkati çekti.Yurt dışında yaşayan vatandaşların farkı iyi gördüğünü belirten Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu gölgesini her an üzerlerinde hissettiğini kaydetti.Rize'nin de 18 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir seviyeye ulaştığını dile getiren Erdoğan, AK Parti iktidarıyla beraber Türkiye'nin menzilinde ileri demokrasinin, kalkınmanın, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın olduğu yeni bir yola girdiğine dikkati çekti."İdari kararları işletir, kapıya koyarız""Büyük ve güçlü Türkiye" idealini gerçeğe dönüştürmeye hiçbir gücün mani olamayacağının altını çizen Erdoğan, terör örgütlerinin, onların siyasi uzantılarının demokrasinin imkanlarını kullanarak milli iradeye pusu kurmasına göz yummayacaklarını ifade etti.Meşru hedeflere gayrimeşru yollarla varılamayacağına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:"Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun tanımaz. Sandığı, bölücü emellerin vasıtası kılmak onu yapılabilecek en büyük kötülüktür. Siyasetçiye yetki, ülkesine, şehrine, ilçesine hizmet etsin, hizmet götürsün diye veriliyor. Bu milletin vermiş olduğu vergiler, bu belediyelere, illere, insanlara hizmet verilsin diye, bu para onlara gönderiliyor. Eğer siz bunu, o ile, ilçeye değil de Kandil'e gönderecek olursanız, teröristlere gönderecek olursanız kusura bakmayın bizler de hukuk içerisinde idari kararları işletir ve sizleri kapıya koyarız. Şayet burada bir ihlal, ihanet varsa, göz göre göre işlenen bir suç varsa devletin görevi buna müdahale etmektir. Terör örgütlerinin siyaseti zehirlemesine, siyaset üzerinde baskı kurmasına, siyasi uzantıları aracılığıyla milletin hakkını gasbetmesine hiçbir yerde rıza gösterilemez, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İşte en son İspanya Katalonya'da bunun en güzel örneklerini verdi."Erdoğan, devlet olarak daha önce bu konudaki tavizsiz tavrı ortaya koyduklarını, 31 Mart sürecinde de hukukun ve anayasanın çizdiği sınırları herkese hatırlattıklarını bildirdi.Diyarbakır, Mardin ve Van'da yapılan belediye başkanvekili atamalarının, hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir refleks olduğuna dikkati çeken Erdoğan, demokrasiye inanan hiç kimsenin böyle bir adımdan rahatsızlık duymayacağını söyledi."AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları boşa çıkacaktır""Bir dönem gezi vandallığına sahip çıkmış, çukur terörünü sahiplenmiş, 15 Temmuz ihanetine alkış tutmuş çevreler, sabah akşam utanmadan bu kararı eleştiriyor." diyen Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki parti, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin, vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Şunu iyi bilin, amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz çünkü milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları, hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır, onu da söyleyeyim. İstedikleri kadar dolaşsınlar, bunlardan önce de bu gayretlerin içinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz, anlatmama gerek var mı? Eğer niyet hayır olmazsa, akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dert burada sadece, 'biz acaba Erdoğan'ı bir iki puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz?' Bu nereye çalışmaktır, bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu, olabileceğini tahmin ediyorsunuz. Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk, biz sadece tabelasını astık. Çalışmaları da İsmail Kahraman beyin evinde yürüttük."Erdoğan, 82 milyonu kucaklayan, her bölgeden oy alan yegane hareketin AK Parti olduğunu söyledi."Biz hesapların değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren, aynı sevdanın, aynı manevi iklimin buluşturduğu kadroyuz." ifadesini kullanan Erdoğan, bu şekilde de yollarına devam edeceklerini, ilkelerden, kardeşlikten, kadim değerlerden taviz vermeyeceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sevgililer sevgilisi peygamberimiz, 'Müslüman o kimsedir ki, elinden, dilinden yerlerinde emin olduğu insan.' buyuyor. Bunlarda böyle bir şey kaldı mı, kalmadı. El başka, dil başka, gönül başka çalışıyor. Varsın çalışsın. Biz Türkiye sevdasıyla 'yaşımız hep 18' diyerek ilk günkü aşkla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz."Tevazunun dışında gurura, kibre partilerinde yer olmadığının altını çizen Erdoğan, bulunulan makamların geçici olduğunu söyledi.Erdoğan, tevazu içerisinde, mütevazi olunması, vatandaşlara samimi davranılması gerektiğini vurguladı.(Bitti)