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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programları için Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopter ile ayrıldı.

25.08.2019 14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programları için Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopter ile ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesinde baba ocağındaki konutundan çıkarak Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından helikopterle Trabzon'a gitti. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda bir tesisin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Trabzon'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplu açılış törenine katılacak.
(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Trabzon, Güneysu, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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