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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldıRİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programları için Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopter ile ayrıldı.

25.08.2019 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki programları için Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopter ile ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesinde babaocağındaki konutundan çıkarak Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ziyaretlerinin ardından helikopter ile Trabzon'a gitti. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda bir tesisin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Trabzon'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı

Güneysu, Trabzon, Rize, Genel

Kaynak: İHA

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