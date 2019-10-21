Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize standını ziyaret etti!

Etkinlik alanında hemşerilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta da Rize yüzde 73 oy oranıyla Türkiye birincisi olarak AK Parti'yi zirveye taşıdı. İki ay önce Rize'ye yapmış olduğumuz teşekkür ziyaretimizde yatırım tutarı, 1 milyar 103 milyon lirayı bulan 28 adet projenin de toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Açılışını yaptığımız eserler arasında Çaykur'un 633 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği çay paketleme fabrikası da vardı. Aynı ziyarette hemşehrilerimizle hepsi birbirinden önemli pek çok müjdeyi paylaştık. Açılışını yaptığımız eserlerin Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Rize Dernekleri Federasyonuna sigarayla mücadele öncülük ettiği için teşekkür eden Erdoğan, diğer dernek, vakıf ve federasyonlardan da bu meselede aynı dirayetli tavrı beklediğini ifade etti.

Erdoğan, tadıyla rengiyle sohbetlerin ayrılmaz bir parçası, yeni dostlukların vesilesi olan çayın kültürlerinde bambaşka bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Bir bardak çayın birlikte yudumlandığı mekanlar, muhabbetin kardeşliğin, huzurun ve barışın tesis edildiği yerlerdir. Doğu Karadeniz'i adeta yemyeşil bir halı gibi kuşatan çay, ülkemiz için buğday gibi, incir gibi, fındık gibi son derece stratejik bir üründür. Dünyanın pek çok yerinde gastronomi turizmiyle beraber çay turizminin de yaygınlık kazandığını görüyoruz. Şimdi Ayder'i inşallah bu noktada farklı bir yere taşıyacağız ama süratle. Zaman kaybına tahammülümüz yok." diye konuştu.