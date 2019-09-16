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Cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani ile görüştü (2)

GÖRÜŞME SONA ERDİCumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

16.09.2019 14:13Cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani ile görüştü (2)

GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.



Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

Kaynak: DHA

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