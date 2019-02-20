Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve Kimi CHP Milletvekilleri İstemiyor Diye Doğu Akdeniz'deki Petrol...

- Altındağ
'da düzenlenen toplu açılış töreniTören alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin Akdeniz
'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP
'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz
'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."
Altındağ,Akdeniz,Recep Tayyip Erdoğan
Kaynak: AA