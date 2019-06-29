Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
da katıldı.
Görüşmede, ulusal güvenlik konuları, ekonomik gelişmler ve bölgesel konular ele alındı.
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