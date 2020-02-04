Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de belirtti.



Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA